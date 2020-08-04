Ему предложили слишком мало денег, – промоутер о гонораре Лопеса за бой с Ломаченко

Промоутер из компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что Теофимо Лопесу предложили слишком маленький гонорар за бой против Василия Ломаченко.

"Если ему действительно предложили 1,2 миллиона долларов, то это мало. В самом деле, это слишком мало денег для чемпиона мира. Мы говорим не о претенденте. Даже Люк Кэмпбелл получил больше денег за бой с Ломаченко. Мы говорим об очень хорошем бойце, который рискует всей своей карьерой из-за этого поединка. Если он проиграет, то потеряет свой титул", – цитирует слова Хирна издание BoxingNews24.

Он считает, что проблема с гонорарами в условиях коронавируса заключается в их раздутости в последние два года.

"Боб Арум (коллега Хирна – Ред.) заявил, что я являюсь одним из виновников проблем в этой ситуации. Но он также начал тратить много денег, чтобы бороться со мной и с Элом Хэймоном", – добавил промоутер.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Лопеса и Ломаченко оказался под угрозой срыва из-за гонорара, который был предложен американцу.