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30 ноября • обновлено в 00:51
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Емельяненко – Кокляев: смотреть онлайн видео боя

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В Москве в пятницу, 29 ноября, прошел бойцовский турнир "Битва стихий", главным событием которого являлся поединок Александра Емельяненко и известного пауэрлифтера Михаила Кокляева.

Бой проходил по правилам бокса и длился один раунд. Шоу на "ВТБ-арене" в столице России началось 21:40 по киевскому и в 22:40 по московскому времени.

Емельяненко – Кокляев

Емельяненко – Кокляев

fighttime.ru

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На церемонии взвешивания Михаил Кокляев оказался на 20 кг тяжелее своего соперника, показав на весах 134 кг. Вес Александра Емельяненко составил 113,5 кг. Победитель получит один миллион рублей, а проигравший – 500 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор узнал соперника по бою 18 января.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
MMA
Персона
Александр Емельяненко
Место
Россия Москва
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