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30 ноября • обновлено в 00:53
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Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде

13.1т
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко одержал победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в самом ожидаемом бою года в России.

Поединок состоялся в пятницу, 29 ноября, по правилам бокса. Емельяненко уже в первом раунде потряс соперника ударом справа, но дал Михаилу прийти в себя. В концовке Александр провел ударную серию, после чего рефери был вынужден остановить поединок.

Емельяненко – Кокляев

Емельяненко – Кокляев

"Евроспорт"

Для обоих бойцов это был дебют в профессиональном боксе. Отметим, что бой вызвал невероятный ажиотаж, а на арене в Москве собрался полный зал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ирландский боец Конор МакГрегор сразится с Дональдом Серроне в первом за полтора года поединке Абсолютного бойцовского чемпионата.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
MMA
Персона
Александр Емельяненко
Место
Россия Москва
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