Емельяненко дал прогноз на бой Усик – Чисора

Знаменитый российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко выразил уверенность в том, что Александр Усик нокаутирует Дерека Чисору в бою 31 октября.

Об этом он заявил в комментарии "Всепроспорт". По мнению россиянина, поединок завершится ближе к середине досрочной победой украинца.

"Некоторые говорят, что силы в ударе Усику не хватает. Я не согласен. С этим у него все в порядке. Он просто ждёт момента своего, потом "решает". Уверен, что Усик к подготовке подошел очень серьёзно и удачно провёл лагерь, а вот в Дереке вообще не уверен. Думаю, что Усик может нокаутировать в этом бою, если Чисора сильно попрет на него. Не в первом раунде. Конечно, не в первом и не во втором, но ближе к середине поединка. Мое мнение здесь – досрочная победа Усика", – сказал Емельяненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дерек Чисора назвал Усика русским на пресс-конференции перед боем в Лондоне 31 октября.