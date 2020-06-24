Элитный и переоцененный: братья Кличко попали в необычный боксерский рейтинг

Издание Sportbible составило необычный боксерский рейтинг современных чемпионов в супертяжелом дивизионе – от "величайших в истории" до "вообще не боксеров".

Как сообщается на сайте информагентства, Виталий Кличко попал в "элитный" ряд вместе с Тайсоном Фьюри и Риддиком Боу. Что касается Владимира, то он был назван переоцененным чемпионом наряду с Майком Тайсоном и Дэвидом Хэем.

"Несмотря на то, что Кличко-младший долго удерживал чемпионский титул, его назвали переоцененным, поскольку он потерпел несколько шокирующих поражений, бои с его участием были скучными, а его соперники – не самыми сильными", – объяснили такое решение эксперты Spotbible.

Отметим, что россиянина Николая Валуева включили в ряд "ужасных" чемпионов. Полностью рейтинг издания выглядит следующим образом:

Величайшие в истории: Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Рой Джонс-младший

Элитные: Тайсон Фьюри, Виталий Кличко, Риддик Боу

Переоцененные: Майк Тайсон, Владимир Кличко, Дэвид Хэй

Хорошие: Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Крис Берд, Майкл Мурер

Обычные: Энди Руис, Джозеф Паркер, Хасим Рахман, Руслан Чагаев, Корри Сандерс, Самуэль Питер, Султан Ибрагимов, Олег Саксаев

Ужасные: Шеннон Бриггс, Бирмейн Стиверн, Николай Валуев, Франк Бруно, Джон Руис, Леймон Брюстер, Херби Хайд, Сергей Ляхович, Генри Акинванде

Вообще не боксер: Чарльз Мартин, Брюс Селдон

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко обошел Александра Усика в списке лучших современных боксеров вне зависимости от весовой категории.