Главная Новости
5 октября • обновлено в 13:21
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Экс-тренера Усика и Кличко жестко избили, сломав лицо - опубликовано видео и фото

6.9т Читать материал на украинском

Известный американский тренер Джеймс Али Башир, проработавший 5 лет с украинцем Александром Усиком, и который раньше тренировал Владимира Кличко, был избит в США.

На американца напал неизвестный во время церемонии взвешивания его подопечной Иваны Хабазин (20-3, 7 КО) перед боем с американкой Клариссы Шилдс (9-0, 2 КО).

Башир повздорил с командой Шилдс, затем его ударили сзади. Личность нападавшего пока не установлена. У Башира переломы лицевых костей, его доставили в больницу, 6 октября, он перенесет операцию.

Экс-тренера Усика и Кличко жестко избили, сломав лицо - опубликовано видео и фото

TMZ

Экс-тренера Усика и Кличко жестко избили, сломав лицо - опубликовано видео и фото

TMZ

Экс-тренера Усика и Кличко жестко избили, сломав лицо - опубликовано видео и фото

TMZ

Экс-тренера Усика и Кличко жестко избили, сломав лицо - опубликовано видео и фото

TMZ

Инцидент побудил WBC отменить бой Хабазин - Шилдс.

"WBC решительно осуждает любой акт насилия в любом событии, связанном с нашим спортом, и особенно ужасную атаку, которая имела место после официальной церемонии взвешивания", - говорится в сообщении.

Новости
Российский чемпион избил полицейских, которые пытались его задержать

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября претендент на титул чемпиона мира американец армянского происхождения Ванес Мартиросян, который недавно завершил карьеру, попал в полицию. Бывшего боксера арестовали по обвинению в домашнем насилии,

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Персона
Джеймс Али Башир
Место
США
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
13
0
Смешно
2
Интересно
7
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
только крысы нападают сзади такие как росия
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel