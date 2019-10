Известный американский тренер Джеймс Али Башир, проработавший 5 лет с украинцем Александром Усиком, и который раньше тренировал Владимира Кличко, был избит в США.

На американца напал неизвестный во время церемонии взвешивания его подопечной Иваны Хабазин (20-3, 7 КО) перед боем с американкой Клариссы Шилдс (9-0, 2 КО).

Башир повздорил с командой Шилдс, затем его ударили сзади. Личность нападавшего пока не установлена. У Башира переломы лицевых костей, его доставили в больницу, 6 октября, он перенесет операцию.

Here he is on the stretcher, leaving the arena. #Boxing #ShieldsHabazin pic.twitter.com/8GnWBu0Wtx