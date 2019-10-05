Известный американский тренер Джеймс Али Башир, проработавший 5 лет с украинцем Александром Усиком, и который раньше тренировал Владимира Кличко, был избит в США.

На американца напал неизвестный во время церемонии взвешивания его подопечной Иваны Хабазин (20-3, 7 КО) перед боем с американкой Клариссы Шилдс (9-0, 2 КО).

Башир повздорил с командой Шилдс, затем его ударили сзади. Личность нападавшего пока не установлена. У Башира переломы лицевых костей, его доставили в больницу, 6 октября, он перенесет операцию.

TMZ

TMZ

TMZ

TMZ

Инцидент побудил WBC отменить бой Хабазин - Шилдс.

"WBC решительно осуждает любой акт насилия в любом событии, связанном с нашим спортом, и особенно ужасную атаку, которая имела место после официальной церемонии взвешивания", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября претендент на титул чемпиона мира американец армянского происхождения Ванес Мартиросян, который недавно завершил карьеру, попал в полицию. Бывшего боксера арестовали по обвинению в домашнем насилии,

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