Экс-тренер Усика дал совет украинцу после боя с Чисорой

Бывший наставник Александра Усика Джеймс Али Башир остался недоволен работой угла нашего соотечественника в бою против Дерека Чисоры.

В интервью на YouTube-канале BWTM Sports & Gaming американец посоветовал украинцу поменять тренера. Он считает, что нашему соотечественнику не удастся победить Тайсона Фьюри или Энтони Джошуа, если все останется, как есть.

"Если вдруг Александр Усик услышит это интервью, то я хотел бы дать ему совет: "Найди себе тренера, который научит тебя тому, что нужно делать. У тебя на горизонте поединки против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри". Я всегда говорил, что Усик их победит, но после боя с Чисорой я в этом уже не уверен. Уайлдер? Он не умеет боксировать, поэтому я думаю, что Александр победил бы. Правая рука Деонтея? Он так долго замахивается перед ударом, что весь мир может это прочитать, поэтому этого можно избежать", – заявил Башир.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее промоутер Эдди Хирн прокомментировал поединок Усика против Чисоры, сказав, что украинца "разрывали, как тряпичную куклу".