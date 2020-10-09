Экс-тренер Кличко рассказал, о чем может жалеть Владимир после боя с Джошуа

Бывший тренер Владимира Кличко Джонатон Бэнкс вспомнил последний бой в карьере легендарного украинца против Энтони Джошуа в 2017 году.

В интервью на YouTube-канале The Doctor Uz Podcast наставник Кличко-младшего рассказал, что много раз кричал ему, призывая добить британца, который побывал в нокдауне в шестом раунде поединка. Бэнкс считает, что Владимир до сих пор может жалеть о том, что не прислушался к его словам.

"Я кричал ему: "Добивай, добивай, добивай, добивай!" Наверняка Кличко сожалеет о том, что не добил Джошуа. Но в то же время, если учесть то, какая длинная у него была карьера, тот факт, что он закончил ее на ногах, а не на спине, не может не впечатлять", – заявил экс-тренер Владимира.

Напомним, что последний бой в карьере легендарного украинца закончился поражением техническим нокаутом в 11-м раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бэнкс назвал неожиданную причину поражения Кличко-младшего в поединке против Тайсона Фьюри.