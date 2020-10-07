Экс-тренер Кличко назвал неожиданную причину поражения Владимира в бою с Фьюри

Бывший тренер Владимира Кличко Джонатон Бэнкс поделился мнением о поражении своего подопечного в чемпионском бою с Тайсоном Фьюри в 2015 году.

Как сообщает издание klitchko-brothers, Кличко-младший готовился к бою на своем покрытии, но команда британца настояла на том, чтобы канвас на ринге заменили на более удобный для Фьюри.

"Владимир – ритмичный боец. Он тренировался на своем канвасе. Это будто баскетболист, который 12 недель готовился на асфальте, чтобы принять участие в уличном турнире, а затем ему внезапно сказали, что соревнования пройдут в помещении. Команда Фьюри не знала о покрытии ринга заранее. Они пришли, и сторона "Б" начала диктовать условия. Фьюри сказал: "Я не буду драться, если вы сегодня не поменяете покрытие". И команда Кличко ответила: "Окей". Они сделали все, что хотел Фьюри, не думая о том, что у них был чемпион", – заявил Бэнкс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимира Кличко предложили включить в Международный зал славы бокса в 2021 году.