Экс-тренер Фьюри оценил перспективы Усика в супертяжах

Михаил Морозов Бокс 17:55, 5.11.2020

Бывший тренер и дядя Тайсона Фьюри Питер считает, что Александр Усик имеет все шансы хорошо проявить себя в супертяжелом весе после боя с Дереком Чисорой.

В интервью на YouTube-канале Boxing Social заявил, что наш соотечественник может составить конкуренцию любому из элитных боксеров дивизиона. По словам Питера Фьюри, габариты имеют значение, но они не решают все.

"Да, я считаю, что Усик сможет справиться с элитными супертяжами. Никто не может чисто пройти весь бой в этом дивизионе. Это касается всех, не только украинца. Мы видели множество неожиданных результатов и не можем судить боксеров бой за боем. Он достоин находиться в супертяжелом весе, тут его место. Да, вы можете сказать о том, что габариты имеют значение. До какой-то степени они влияют, но не на уровень боксера. И не переживайте, Александр умеет сильно бить", – поделился своим мнением экс-тренер британца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чисора, который проиграл Усику в поединке 31 октября, заявил, что Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри "съедят" украинца.

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