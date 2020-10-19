Экс-соперник Ломаченко: считаю вердикт судей абсурдным, украинец победил

Бывший соперник Василия Ломаченко Хосе Педраса не согласился с решением судей, которые отдали победу Теофимо Лопесу в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

В интервью изданию BoxingScene пуэрториканец заявил, что никто из боксеров не владел явным преимуществом, и поэтому поединок мог закончиться вничью. Он считает, что пассивность Ломаченко в первой половине противостояния стала для него роковой.

"Как по мне, счета судей выглядели немного абсурдными. Я считаю, что этот бой был очень близким, и его выиграл Ломаченко. Мы не увидели обычного Василия, который пытается навязать свои условия. В первых раундах он почти ничего не делал, и это могло сыграть с ним злую шутку. Но после шестого и седьмого раунда и до конца поединка все резко изменилось. Мы увидели привычного Лому: более агрессивного", – поделился своим мнением Педраса.

Напомним, что наш соотечественник проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей: 116:112, 119:109, 117:111.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России назвали печальным судейство боя Ломаченко – Лопес.