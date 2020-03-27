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27 марта • обновлено в 09:16
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Экс-соперник Кличко заболел коронавирусом и находится в коме: спортивные итоги 26 марта

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Бывший соперник Владимира Кличко американец Деррик Джефферсон сражается с коронавирусом и находится в коме, а российская чемпионка Марьям Есеркеева выбросилась из окна.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 26 марта.

Кроме того, президент "Динамо" Игорь Суркис готов пожертвовать клубным стадионом для помощи Киеву в борьбе с коронавирусом. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Майк Тайсон Вячеслав Кравцов Игорь Суркис Владимир Кличко
Тег
ФК Динамо Киев
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