Экс-соперник Кличко готов заменить Роя Джонса в бою с Тайсоном

Михаил Морозов Бокс 17:47, 21.09.2020 Обновлено: 17:50, 21.09.2020

Бывший соперник Виталия Кличко Шеннон Бриггс выразил готовность заменить Роя Джонса-младшего в выставочном бою против Майка Тайсона.

Напомним, что ранее Джонс-младший выразил недовольство переносом поединка с 12 сентября на 28 ноября и заявил, что может отказаться от участия в нем. Бриггс опубликовал у себя в Instagram скриншот одного из заголовков в СМИ и попросил дать ему шанс заменить легендарного боксера.

"Они говорят, что чемпион начал в чем-то сомневаться. Дай мне шанс тебя заменить. Я тоже из Браунсвилля. Я никогда не убегал и никогда не буду этого делать", – написал Шеннон.

Шеннон Бриггс готов заменить Роя Джонса-младшего в бою против Тайсона
Instagram Шеннона Бриггса

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворита супербоя между Роем Джонсом-младшим и Майком Тайсоном.

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