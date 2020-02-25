Экс-невеста Кличко, которую снова избил бойфренд, показала фото Владимира с дочерью

Американская актриса Хайден Панеттьери, которую снова избил бойфренд, назвала своего экс-жениха Владимира Кличко лучшим папой в мире на подписи к фотографии с дочерью Кайей Евдокией.

Как сообщает издание DailyMail, у себя в Twitter она выставила два снимка. На первом бывший боксер танцует с девочкой, а на втором она позирует с лицом, разрисованным, как у тигрицы.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери Mirror

Владимир Кличко с дочерью Daily Mail

Кайа Евдокия Daily Mail

Напомним, что Кличко и Панеттьери вступили в отношения в 2009 году и разошлись в мае 2011-го. В апреле 2013 года они снова сошлись, а уже в октябре объявили о решении обручиться. В декабре 2014 году у них родилась дочь Кайя Евдокия, после чего украинский боксер и американская актриса окончательно расстались, но поддерживают дружеские отношения. Сейчас Кайя живет в Украине вместе с Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2019 года стало известно о том, что нынешний бойфренд Хайден Панеттьери Брайан Хикерсон регулярно бьет актрису.

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