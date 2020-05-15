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16 мая • обновлено в 03:12
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Экс-динамовец Алиев дебютирует в боксерском ринге: названы дата и соперник

7.6т
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29 мая бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев впервые выйдет на боксерский ринг, чтобы сразиться с актером и моделью Никитой Вакулюком в рамках пятого сезона "Битвы".

На официальной странице проекта в Facebook сообщается, что их поединок можно будет посмотреть 29 мая в 20:00 в прямом эфире на YouTube-канале "Битвы". Бой пройдет по правилам бокса и будет состоять из трех раундов по две минуты.

Украинский боец MMA Ярослав Амосов и Александр Алиев

Украинский боец MMA Ярослав Амосов и Александр Алиев

@aliev_aleksandr_8

Отмечается, что участниками проекта являются украинские блогеры, актеры, певцы, телеведущие и спортсмены, которые на протяжении четырех недель проводили ежедневные занятия с лучшими тренерами Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Алиев принял участие в популярном челлендже вместе со своей дочерью, станцевав в ее платье.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Александр Алиев
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