Экс-чемпиона мира по боксу посадили в тюрьму после фото в Instagram

Михаил Морозов Бокс 10:58, 4.11.2020

Бывшего чемпиона мира в четырех весовых категориях Эдриена Бронера посадили в тюрьму за проявленное неуважение к суду.

Как сообщает издание Mirror, в 2018 году его признали виновным в деле о сексуальном насилии, в результате чего боксер должен был выплатить потерпевшей 830 тысяч долларов. Бронер несколько раз не успевал сделать это в установленное судьей время, а в прошлом месяце он заявил, что не может себе этого позволить, поскольку у него есть всего 13 долларов.

После этого Эдриен опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой перед боксером лежит куча денег.

Фото Бронера с кучей денег
Mirror

Это не понравилось судье, которая отправила его за решетку, пока он не предоставит адвокату потерпевшей правдивую информацию о своем финансовом положении. Сам Бронер заявил, что у него самого нет денег, зато есть богатые друзья, всегда готовые прийти к нему на помощь.

Отметим, что Эдриен может стать следующим соперником украинского боксера Ивана Редкача, который бросил американцу вызов летом 2020 года. На своей странице в социальной сети наш соотечественник опубликовал видео, на котором бьет грушу с изображением Бронера, и заявил, что готов поставить 25 тысяч долларов на то, что нокаутирует его в первых шести-семи раундах их поединка.

Редкач бьет фото Эдриена Бронера
Instagram Ивана Редкача

Как сообщал OBOZREVATEL, Эдриен жестко ответил на пари, предложенное Редкачом, оскорбив украинца.

Комментировать
Спорт Бокс

Смотрите также

В Черкассах сенсационно появился новый фаворит выборов мэра: интервью с Виктором Евпаком

Коронавирусом в Украине впервые заразились 9,5 тысяч человек: статистика Минздрава на 4 ноября

В Израиле стартовали испытания вакцины от COVID-19 на людях: когда она будет в Украине

Судья КСУ Слиденко пригрозил Зеленскому войной и "150 годами тюрьмы"

Установлены личности 15 российских военных, захватывавших Крым. Фото