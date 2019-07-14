Экс-чемпиона мира из Евпатории нокаутировал непобедимый супертяж

Боксер из Евпатории Александр Димитренко (41-6, 26 KO), принявший гражданство Германии в 2010 году, проиграл нокаутом непобедимому французскому супертяжеловесу сЙока (6-0, 5 KO).

Оппонент немецкого украинца с первых минут завладел инициативой. Уже в третьем раунде Йока отправил Димитренко в нокдаун. Саша смог подняться, но через некоторое время вновь пропустил серию ударов и рефери остановил бой.

Йока - Димитренко

Йока - Димитренко

Йока - Димитренко

Новости Украинец избил непобедимого боксера и завоевал чемпионский титул

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе прошлого года Димитренко был нокаутирован американским супертяжеловесом Брайантом Дженнингсом (24-2, 14 КО).

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