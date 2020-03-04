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4 марта • обновлено в 21:20
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Названы последствия для Ломаченко после видео с российским спецназом

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Экс-чемпион мира в полусреднем весе Вячеслав Сенченко уверен, что его соотечественник Василий Ломаченко не потеряет поддержку после публикации видео где есть кадры с российским спецназом.

Вячеслав Сенченко

Вячеслав Сенченко

"У нас в Украине кто-то думает, что Вася - предатель, кто-то – иначе. Но реального негатива, я думаю, после этого видео нет. Я не думаю, что люди перестанут за него болеть в боях. Может, кто-то перестанет, но немного людей. Всем не угодишь", – цитирует Сенченко "СЭ".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Василий Ломаченко
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