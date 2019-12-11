Экс-чемпион мира по боксу жестким нокаутом вернул титул - опубликовано видео

Известный японский боксер Риосуке Иваса (26-3, 16 КО) победил филиппинца Марлона Тапалеса (33-2, 16 КО) и вернул себе титул "временного" чемпиона мира по версии IBF.

Бой прошел в Нью-Йорке и завершился досрочно. Иваса доминировал в течение всего поединка и в 11 раунде жестким ударом отправил оппонента на канвас. Марлон успел подняться, однако судья принял решение остановить встречу, присудив победу японцу техническим нокаутом.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Ранее японец был полноценным чемпионом IBF в своем дивизионе, однако в августе прошлого года проиграл единогласным решением судей австралийцу Ти Джею Доэни (22-1, 16 КО).

Как сообщал OBOZREVATEL, румынский боксер нанес сопернику пару точных ударов в голову, после чего 34-летний оппонент вывалился судьям на стол.

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