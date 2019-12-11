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11 декабря • обновлено в 20:13
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Экс-чемпион мира по боксу жестким нокаутом вернул титул - опубликовано видео

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Известный японский боксер Риосуке Иваса (26-3, 16 КО) победил филиппинца Марлона Тапалеса (33-2, 16 КО) и вернул себе титул "временного" чемпиона мира по версии IBF.

Бой прошел в Нью-Йорке и завершился досрочно. Иваса доминировал в течение всего поединка и в 11 раунде жестким ударом отправил оппонента на канвас. Марлон успел подняться, однако судья принял решение остановить встречу, присудив победу японцу техническим нокаутом.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Ранее японец был полноценным чемпионом IBF в своем дивизионе, однако в августе прошлого года проиграл единогласным решением судей австралийцу Ти Джею Доэни (22-1, 16 КО).

Как сообщал OBOZREVATEL, румынский боксер нанес сопернику пару точных ударов в голову, после чего 34-летний оппонент вывалился судьям на стол.

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Автор
Максим Богданов
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