Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Рикардо Майорга был жестоко избит группой неизвестных лиц в Манагуа (Никарагуа).

Рикардо Майорга boxingscene.com

Как сообщает boxingscene.com, 46-летний боксер шел из магазина домой, когда его попыталась ограбить неизвестная группа людей.

Рикардо получил сильный удар тупым предметом по голове. Потерявшего сознания Майоргу продолжили избивать на земле.

По словам родственников бывшего боксера, у него украли деньги, часы, мобильный телефон. Кроме того с пострадавшего сняли куртку и забрали документы, оставив лежать без сознания. Его обнаружил один из его знакомых и доставил в больницу.

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Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира по боксу по версии Всемирной боксерской ассоциации в первом полусреднем весе устроил драку с прохожим в Лас-Вегасе.

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