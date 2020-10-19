Экс-чемпион мира по боксу из Украины идет в политику

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе украинец Виктор Постол принял решение пойти в политику.

У себя в Instagram-сторис боксер опубликовал снимок, который свидетельствует о том, что он стал кандидатом в депутаты Броварского районного совета по первому округу. Постол представляет интересы партии "За майбутнє".

Напомним, что местные выборы в Украине пройдут 25 октября.

На счету Виктора 31 победа (12 нокаутом) при трех поражениях в профессиональной карьере. В 2015-2016 годах он был чемпионом мира по версии WBC, пока не проиграл бой Теренсу Кроуфорду. 29 августа 2020 года наш соотечественник имел шанс вернуть себе чемпионский титул, но не смог одолеть американца Хосе Рамиреса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в политику пошли коллеги Постола – боксеры Макс Бурсак, Денис Беринчик и Вячеслав Узелков. Последний попал под уголовное дело, после того как накормил людей кашей.