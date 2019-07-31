Экс-чемпион мира по боксу 6 лет насиловал дочь: суд вынес приговор

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Карлос Балдомир (49-16-6, 15 КО) осужден на 18 лет за сексуальное насилие над 14-летней дочерью.

Карлос Балдомир boxingscene.com

Судом были доказаны эпизоды насилия над девочкой с восьмилетнего возраста, сообщает BoxingScene,

Психологи, которые работали с ней, пришли к выводу, что она рассказала логичную и связную историю, а не выдумала ее.

На Балдомира заявила в полицию его экс-супруга — мать жертвы насилия. Далее в дело были добавлены показания еще 13 человек.

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