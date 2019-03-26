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"Его время истекает": у чемпиона мира высказались о Ломаченко

1.1тЧитать материал на украинском

Тренер чемпиона мира WBA Super во втором полулегком весе Джервонты Дэвиса Келвин Форд отреагировал на высказывания украинского боксера Василия Ломаченко. Ранее наш спортсмен заявил, что с помощью боя с американцем может сделать себе имя.

"Однажды этот бой случится. Его время истекает, и у кого еще есть большое имя для боя с ним? Так что — вот, куда он метит. Лома хочет драться с Майки Гарсией, но все зависит от Майки, потому что и ему нужен кто-то для боя. Посмотрим, что случится", - приводит слова Форда VRinge.

Василий Ломаченко и Джервонта Дэвис

Василий Ломаченко и Джервонта Дэвис

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Проломлен череп: соперник Ломаченко рассказал, как его едва не убили

Напомним, что чемпион мира WBO и WBA Василий Ломаченко высмеял крайний бой американца Джервонты Дэвиса. Боксер, ранее обещавший убить украинца, в первом раунде нокаутировал претендента на его титул чемпиона WBA во втором полулегком весе Уго Руиса.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион Василий Ломаченко поглумился над легендарным американцем Флойдом Мейвезером и бойцом его промоутерской компании Джервонтой Дэвисом. Наш спортсмен отметил, что его возможный оппонент ставит на первое место финансовые условия, а не спорт.

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Персоны
Василий ЛомаченкоДжервонта Дэвис
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