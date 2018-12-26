''Его уничтожат'': американский супертяж не верит в Усика

Американский боксер Джарелл Миллер, выступающий в супертяжелой весовой категории, сделал неоднозначное заявление по поводу перспектив абсолютного чемпиона в тяжелом весе Александра Усика при переходе в супертяжи.

Джарелл Миллер

"Ха-ха, мне неинтересен бой против Усика. Его переход в супертяжелый вес займет определенное время. Он слишком мал и на этом точка. Не думаю, что в этом весе его просто уничтожат, но у него нет должных габаритов. Вот тот же Холифилд перешел в супертяжелый вес, но сделал он это в то время, когда мог набрать массу. Набор Усиком нужного количества качественной массы займет время. Посмотрим. В боксе возможно все", — сказал американский боец iFL.TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы над Тони Белью нокаутом в 8 раунде 10 ноября Александр Усик заявил о желании перейти в супертяжелую весовую категорию.

Одним из самых ожидаемых поединков украинца в новом весе является противостояние против британца Энтони Джошуа.

Представитель супертяжей скандальный Тайсон Фьюри, который отобрал чемпионские пояса у Владимира Кличко, уверен, что "мелкому Усику" не стоит переходить из крузервейта.