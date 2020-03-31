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31 марта • обновлено в 10:27
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"Ее провоцируют": Ломаченко вновь обратился к украинцам из-за коронавируса

1.8т
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Украинский боксер Василий Ломаченко призвал своих соотечественников серьезно отнестись к пандемии коронавируса, однако не поддаваться панике.

Чемпион легкого веса посоветовал болельщикам соблюдать правила гигиены, а во время карантина больше времени уделять родным и близким.

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"Друзья, эпидемия коронавируса – это действительно проблема глобального масштаба, но невзирая ни на что прошу не поддаваться панике, не обращать внимания на людей, которые специально ее провоцируют в собственных корыстных интересах или чтобы привлечь к себе внимание. Соблюдайте рекомендации, чаще мойте руки, кушайте здоровую еду, занимайтесь спортом, читайте книги. И это удачный момент, чтобы уделить больше времени Вашим родным и близким. Берегите себя и пользуйтесь моментом чтобы стать лучше. Все будет хорошо!" – приводит слова Василия официальная группа Ломаченко и Усика в социальной сети Instagram.

Друзья, эпидемия коронавируса - это действительно проблема глобального масштаба, но невзирая ни на что прошу не поддаваться панике, не обращать внимания на людей, которые специально ее провоцируют в собственных корыстных интересах или чтобы привлечь к себе внимание. Соблюдайте рекомендации, чаще мойте руки, кушайте здоровую еду, занимайтесь спортом, читайте книги. И это удачный момент, чтобы уделить больше времени Вашим родным и близким. Берегите себя и пользуйтесь моментом чтобы стать лучше. Все будет хорошо! @lomachenkovasiliy #usyk#loma#lomachenko#lomus#lomusofficial#lomusshop#boxing#usykchisora#london#o2arena##ukraine#viruscoronavirus#covid_19 #усик#ломаченко#украина#карантин#карантин2020#короновирус

Публикация от 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко опубликовал совет рисовать кресты на дверях для борьбы с коронавирусом. Позже боксер удалил соответствующую запись и извинился перед поклонникам, назвав информацию фейковой.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Василий Ломаченко
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Все верно .пора грязнулям начать мыть руки,а экзальтированным бабам активисткам вернуться с улиц домой на кухню
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