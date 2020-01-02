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2 января • обновлено в 10:26
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Единственный в истории: умер легендарный боксер

2.2т
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Четырехкратный чемпион мира в первом тяжелом весе Карлос де Леон умер 1 января 2020 года в городе Буффало, штат Нью-Йорк. Ему было 60 лет.

Как сообщает агентство vringe, пуэрториканец начал карьеру в 1974 году, а в 1980-м стал чемпионом крузервейта по версии WBC после победы над Марвином Кеймелом. Де Леон потерял титул в 1982 году после поражения нокаутом от Эсти Гордона, но вернул его уже в следующем году, взяв верх в матче-реванше. Это позволило ему стать первым в истории двукратным чемпионом дивизиона.

Карлос де Леон

Карлос де Леон

bokser.org

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Стоит отметить, что никому, кроме него, не удавалось завоевать титул чемпиона крузервейта четыре раза. Де Леон закончил карьеру в 1955 году с показателем 53-8-1, 33 КО.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилась информация о месте проведения следующего боя Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса.

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Тема
WBC
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"начал карьеру в 1974 году", а "закончил карьеру в 1955 году"... дeбилы xoxлoжoпыe
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