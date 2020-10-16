Единственный обидчик Ломаченко: если бы я посмотрел бои украинца, то побоялся бы выйти на ринг

Бывший чемпион мира Орландо Салидо, который нанес единственное поражение Василию Ломаченко (14-1, 10 КО) в его профессиональной карьере, поделился воспоминаниями о подготовке к бою с украинцем.

В интервью изданию Yahoo!Sports мексиканский боксер рассказал о своей тактике на поединок, который состоялся 1 марта 2014 года и закончился его победой раздельным решением судей. Салидо также признался, что не смотрел видео предыдущих боев Ломаченко, поскольку мог "испугаться и не выйти на ринг".

"Я знал о его потенциале, но пытался не позволять ему работать и думать. Я хотел все время быть над ним. Именно таким образом мне удалось нейтрализовать его превосходные навыки. Перед боем я не смотрел видео с предыдущих поединков Ломаченко, поскольку в противном случае побоялся бы выйти на ринг. Он отлично двигает как ногами, так и головой, и имеет высокий боксерский интеллект", – рассказал боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 17 октября, Ломаченко проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против Теофимо Лопеса. Его не покажут на украинском телевидении, поскольку эксклюзивные права на трансляцию были выкуплены онлайн-платформой Megogo. Стало известно, сколько будет стоить просмотр поединка.