Единственный, кто может выступать на чемпионском уровне, – промоутер о возвращении Владимира Кличко

Представитель K2 Promotions Том Леффлер заявил, что Владимир Кличко является единственным ветераном, который смог бы выступать на чемпионском уровне в случае своего возвращения в бокс.

"Владимир находится в невероятной форме, несмотря на то, что не выступает в профессионалах. Он всегда тренируется, работает над кардио, а его тело выглядит почти так же, как во времена, когда он защищал свои титулы… Владимир является единственным, кто может вернуться в бокс и выступать на чемпионском уровне. Я бы с радостью на это посмотрел, но окончательное решение в любом случае остается за ним", – цитирует слова Леффлера издание BadLeftHook.

Напомним, что свой последний поединок 44-летний Кличко провел 29 апреля 2017 года против британца Энтони Джошуа. Тот бой он проиграл техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарному украинскому боксеру вернули проигранные чемпионские пояса.