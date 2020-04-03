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3 апреля • обновлено в 12:17
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Эдди Хирн придумал, как провести бой Джошуа - Фьюри в 2020 году

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Промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы Александра Усика, рассказал, что Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри могут подраться в 2020 году, если Деонтей Уайлдер согласится подождать.

Он считает, что Боб Арум будет не против перенести поединок Джошуа против Пулева, чтобы провести супербой британца против Фьюри, но последнее слово в этом случае может остаться за Уайлдером.

Эдди Хирн

Эдди Хирн

"Я думаю, что многое тут зависит от Деонтея Уайлдера. Готов ли он взять деньги, чтобы немного подождать (третьего боя с Фьюри – Ред.). Чтобы узнать, возможен ли этот вариант, нужно поговорить с Бобом Арумом и Элом Хэйманом", – сказал Хирн в интервью информагентству Sky Sports.

Промоутер также добавил, что если у Джошуа будет один бой в 2020 году, то он предпочел бы провести его против самого сильного соперника – Тайсона Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее авторитетный журналист издания The Athletic сообщил дату третьего боя между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
реванш Уайлдер – Фьюри
Персоны
Кубрат Пулев Александр Усик Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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