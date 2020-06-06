Джошуа вышел на протест "Black Lives Matter" на костылях

Максим Богданов Бокс 23:33, 6.06.2020

Знаменитый британский боксер Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) пришел на протест "Black Lives Matter" [интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения] в Уотфорде на костылях.

"Энтони почувствовал легкое покалывание в колене во время тренировки. Брекет – это мера предосторожности по рекомендации врача. Потом его дополнительно проверят, но пока нет никаких серьезных опасений", – цитирует Metro представителя Джошуа.

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова назвала мерзким двуличием массовые беспорядки в США.

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