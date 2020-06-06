Главная Новости
6 июня • обновлено в 23:49
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Джошуа вышел на протест "Black Lives Matter" на костылях

Читать материал на украинском

Знаменитый британский боксер Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) пришел на протест "Black Lives Matter" [интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения] в Уотфорде на костылях.

"Энтони почувствовал легкое покалывание в колене во время тренировки. Брекет – это мера предосторожности по рекомендации врача. Потом его дополнительно проверят, но пока нет никаких серьезных опасений", – цитирует Metro представителя Джошуа.

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова назвала мерзким двуличием массовые беспорядки в США.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими
Персона
Энтони Джошуа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
c0ntact
VS
Complexity
Победа Complexity с форой в -1,5 карты
1.70 Сделать ставку
NiP
VS
Team Vitality
Победа Team Vitality
1.57 Сделать ставку
MAD Lions
VS
ENCE
Победа MAD Lions
1.75 Сделать ставку
Evil Geniuses
VS
MIBR
Победа Evil Geniuses
1.60 Сделать ставку
SMASH
VS
forZe
Победа SMASH с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку
FURIA
VS
Gen.G
Победа Gen.G
2,35 Сделать ставку
Complexity
VS
Gambit Youngsters
Победа Gambit Youngsters с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
c0ntact
VS
OG
Победа OG с форой в -1,5 карты
1.80 Сделать ставку
Гамбург
VS
Хольштайн
Победа Гамбурга
1.70 Сделать ставку
Штутгарт
VS
Оснабрюк
Обе забьют
1.77 Сделать ставку