Джошуа вышел на протест "Black Lives Matter" на костылях

Президент Дональд Трамп был помещен в бункер , а в Вашингтоне введен комендантский час

Это событие вызвало бурную реакцию жителей Америки и привело к массовым беспорядкам в более чем 20 штатах страны

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Знаменитый британский боксер Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) пришел на протест "Black Lives Matter" [интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения] в Уотфорде на костылях.

"Энтони почувствовал легкое покалывание в колене во время тренировки. Брекет – это мера предосторожности по рекомендации врача. Потом его дополнительно проверят, но пока нет никаких серьезных опасений", – цитирует Metro представителя Джошуа.

Anthony Joshua reportedly needs 4-6 weeks of rest before he can resume training after suffering a left knee injury while running. He’s currently in a brace and on mobility scooter and crutches.

It's unlikely to affect title defense vs. Kubrat Pulev slated for around November. pic.twitter.com/MMWbqId81p — Efficacyblog (@efficacyblog) June 6, 2020

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова назвала мерзким двуличием массовые беспорядки в США.

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