Джошуа вынесли предупреждение из-за Усика: спортивные итоги 4 февраля

Известный промоутер дал совет британцу Энтони Джошуа из-за Александра Усика, а экс-игрок сборной Украины по футболу устроил перепалку с полицией в Киеве.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 4 февраля.
Кроме того, Андрей Шевченко изменил состав тренерского штаба сборной Украины. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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