Джошуа столкнулся с Фьюри на курорте в Испании
Обладатель титула WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом дивизионе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) случайно столкнулся с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).
Британец разместил совместный снимок из испанской Марбелье, подписав его строчкой из композиции американского певца Нели Даймонда "Sweet caroline", которую часто крутят на боксерских поединках.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фьюри заявил, что договорился о поединке против Энтони Джошуа.
23 февраля Фьюри (30-0-1, 21 КО) победил в бою-реванше с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) и завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.
8 декабря прошлого года Джошуа (22-1, 21 КО) взял реванш над мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО) и вернул назад чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.