Джошуа столкнулся с Фьюри на курорте в Испании

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри встретились в Марбелье.

Обладатель титула WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом дивизионе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) случайно столкнулся с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Британец разместил совместный снимок из испанской Марбелье, подписав его строчкой из композиции американского певца Нели Даймонда "Sweet caroline", которую часто крутят на боксерских поединках.

Джошуа встретился с Фьюри Instagram Энтони Джошуа

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фьюри заявил, что договорился о поединке против Энтони Джошуа.

23 февраля Фьюри (30-0-1, 21 КО) победил в бою-реванше с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) и завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

8 декабря прошлого года Джошуа (22-1, 21 КО) взял реванш над мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО) и вернул назад чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.