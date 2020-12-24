Джошуа сказал, при каком условии проведет бой с Усиком

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) рассказал, что поединок против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) проведет лишь в том случае, если не состоится его встреча с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) .

По словам британца, он очень надеется, что поединок с Фьюри состоится и не обязательно в Англии.

"Если это тот бой, который люди хотят увидеть, то мне все равно, где он пройдет – в Великобритании, Саудовской Аравии или Африке. Я вложил в это слишком много сил. Я просто хочу драться. Без всяких ложных сюжетов. Я обещаю следующее: я сделаю серьезное предложение Тайсону Фьюри, и, если он сам серьезно настроен, он его примет. Если он откажется, то я буду драться с Александром Усиком и оставлю его побежденным на ринге", – цитирует Джошуа BoxingScene.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля Тайсон Фьюри побил Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

1 ноября Усик добыл победу над британцем Дереком Чисорой (32-10, 23 КО) и завоевал титул обязательного претендента по линии WBO в супертяжелом весе.

13 декабря Энтони Джошуа победил болгарина Кубрата Пулева (28-2, 14 KO) и защитил титулы IBO, WBO, WBA Super и IBF в супертяжелом весе.