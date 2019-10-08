"Устаешь от одного и того же": Кличко рассказал о реванше Джошуа - Руис

Экс-чемпион мира Владимир Кличко поделился мыслями о ситуации в супертяжелом дивизионе, а также о предстоящем бое-реванше между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

Владимир Кличко Фото из открытых источников

"Сейчас супертяжелый вес наполнен разными именами и личностями. Я думаю, что это захватывает. Ты устаешь от одного и того же боксера, который правит дивизионом на протяжении десятилетия. Я определенно жду реванша Джошуа с Руисом. Реальность состоит в том, что проиграть может каждый, но не каждый может вернуться", - отметил Владимир Кличко в интервью Youtube-каналу SecondsOut.

Украинец недвусмысленно дал понять, что будет поддерживать в поединке британца Джошуа.

"Это его следующий вызов и, я надеюсь, он с ним справится. Никакого неуважения к Руису, он проделал потрясающую работу. Но я всегда был фанатом Джошуа после того, как мы подрались на ринге. Удачи обоим боксерам. Я очень надеюсь, что Джошуа победит", – добавил украинский экс-чемпион.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джошуа и Руис проведут реванш 7 декабря в Саудовской Аравии. В их первом поединке, который проходил 1 июня, сенсационную победу одержал мексиканец.

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