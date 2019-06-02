Джошуа - Руис: видео потрясающего нокаута

Представитель Мексики Энди Руис-младший (32-1, 21 КО) сотворил грандиозную сенсацию на вечере бокса в Нью-Йорке.

Перед трибунами переполненного Madison Square Garden 29-летний боксер сенсационно нокаутировал британца Энтони Джошуа (22-1, 21 КО), став новым чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Уже в дебюте встречи Руис попал в нокдаун, но смог подняться и продолжить встречу. Решающим стал 7-й раунд, после которого рефери остановил бой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть ключевой момент, приведший к нокауту Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, за свой дебютный бой на американском ринге, Энтони Джошуа заработал впечатляющий гонорар.

1 июня состоялся еще один поединок. Знаменитый украинский боксер Иван Редкач (23-4-1, 17 KO) сенсационно победил 32-летнего экс-чемпиона мира в двух дивизионах Девона Александера (27-6-1, 14 КО).

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