Джошуа - Руис: опубликованы неожиданные котировки на бой-реванш

Британский боксер Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) является фаворитом в бою против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руиса-младшего (32-1, 21 КО). Букмекеры опубликовали ставки на матч-реванш.

Первый бой Джошу - Руис

Коэффициент на победу британца составляет всего 1,30, тогда как котировки на триумф 29-летнего уроженца Калифорнии равны 3,50. Ничья в поединке крайне маловероятна: коэффициент составляет 26.00.

Напомним, первый поединок Джошуа - Руис состоялся в США 2 июня и завершился сенсационным нокаутом чемпиона в 7-м раунде.

Позже Энди признался, что ранний нокдаун помог ему победить Энтони Джошуа.

Промоутер британского экс-чемпиона Эдди Хирн заявил, что такой результат шокировал его.

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