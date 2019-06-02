Джошуа - Руис: опубликована впечатляющая статистика ударов

Мексиканский боксер Энди Руис-младший (33-1, 22 КО), победив чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-1, 21 КО), превзошел британца и по боксерской статистике боя.

Мексиканский претендент согласно данным проекта компьютеризированной системы Compubox больше и эффективнее выбрасывал силовые удары. Джошуа превзошел лишь в атаках джебом. Общее количество ударов больше у Руиса (56 против 47 у Джошуа).

Как сообщал OBOZREVATEL, Энди Руис-младший (33-1, 22 КО) признался, что ранний нокдаун помог ему победить Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

Промоутер британского экс-чемпиона Эдди Хирн заявил, что такой результат шокировал его.

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