Джошуа - Руис: онлайн видеотрансляция боя-реванша

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) проведет бой-реванш против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энди Руисом (33-1, 22 КО)

Один из самых ожидаемых поединков года состоится в субботу, 7 декабря, в Эр-Рияде. Выход бойцов в ринг запланирован на 22:45 по киевскому и на 23:45 по московскому времени.

Отметим, что в андеркарте россиянин Александр Поветкин (35-2, 24 КО) сразится с американцем Майклом Хантером (18-1, 12 КО)

Напомним, что 2 июня 29-летний Энди Руис-младший сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа, став новым чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. 5 июня команда Джошуа активировала опцию о матче-реванше с мексиканцем.

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