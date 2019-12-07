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7 декабря • обновлено в 23:16
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Джошуа - Руис: онлайн видеотрансляция боя-реванша

Джошуа - Руис: онлайн видеотрансляция боя-реванша
Поединок пройдет в Саудовской Аравии
4.8т Читать материал на украинском

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) проведет бой-реванш против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энди Руисом (33-1, 22 КО)

Один из самых ожидаемых поединков года состоится в субботу, 7 декабря, в Эр-Рияде. Выход бойцов в ринг запланирован на 22:45 по киевскому и на 23:45 по московскому времени.

Отметим, что в андеркарте россиянин Александр Поветкин (35-2, 24 КО) сразится с американцем Майклом Хантером (18-1, 12 КО)

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"Поклонитесь передо мной": Джошуа рассказал о реванше с Руисом

Напомним, что 2 июня 29-летний Энди Руис-младший сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа, став новым чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. 5 июня команда Джошуа активировала опцию о матче-реванше с мексиканцем.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Джошуа – Руис: реванш
Персоны
Энди Руис-младший Энтони Джошуа
Место
Саудовская Аравия Эр-Рияд
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