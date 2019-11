Джошуа – Руис 2: названы космические гонорары боя

Британский супертяж Энтони Джошуа заработает рекордную для себя сумму за матч-реванш с мексиканцем Энди Руисом.

Повторный поединок между боксерами состоится 7 декабря в аравийском Эр-Рияде. На кону будут стоять пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной федерации бокса (IBF).

По данным Boxing Kongdom, за этот бой Джошуа получит 85 миллионов долларов, что станет для британца рекордным гонораром. В свою очередь мексиканец, который владеет титулами, заработает в 6,5 раз меньше – 13 миллионов.

FIGHT PURSES REVEALED 🥊



Andy Ruiz Jr: $13,000,000

Anthony Joshua: $85,000,000



Eddie Hearn & Matchroom Boxing will earn an estimated $20,000,000. Possibly more, down to PPV sales. BK #RuizJoshua2 pic.twitter.com/rAFj0987vQ