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20 ноября • обновлено в 15:10
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Джошуа – Руис 2: названы космические гонорары боя

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Британский супертяж Энтони Джошуа заработает рекордную для себя сумму за матч-реванш с мексиканцем Энди Руисом.

Повторный поединок между боксерами состоится 7 декабря в аравийском Эр-Рияде. На кону будут стоять пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной федерации бокса (IBF).

По данным Boxing Kongdom, за этот бой Джошуа получит 85 миллионов долларов, что станет для британца рекордным гонораром. В свою очередь мексиканец, который владеет титулами, заработает в 6,5 раз меньше – 13 миллионов.

Новости
Джошуа – Руис 2: прогноз на чемпионский матч-реванш

Джошуа – Руис

Джошуа – Руис

Напомним, в начале лета нынешнего года Энди Руис сенсационно победил Энтони Джошуа техническим нокаутом в восьмом раунде и стал первым мексиканским чемпионом мира в супертяжелой весовой категории.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский комментатор Владимир Гендлин назвал Владимира Кличко и Энтони Джошуа "искусственными боксерами".

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Читайте все новости по теме "Джошуа – Руис: реванш" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Джошуа – Руис: реванш
Персоны
Энди Руис-младший Энтони Джошуа
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