Джошуа – Руис 2: британца избили во время спарринга

Британец Энтони Джошуа снова испытал серьезные трудности во время подготовки к бою с мексиканцем Энди Руисом.

AJ, как и перед первым поединком боксеров, столкнулся с ожесточенным сопротивлением одного из спарринг-партнеров, пишет World Boxing News. Во время тренировочного боя Джошуа прилично досталось и ему был нанес достаточно серьезный урон.

По данным издания в лагере Джошуа в разное время находились Албон Первизай, Том Литтл, Дерек Чисора, Эндрю Табити и Тимоти Мотен. Каждый из них способен оказать давление на экс-чемпиона мира.

Энтони Джошуа World Boxing News

Напомним, перед первым боем Джошуа – Руис Энтони побывал в нокдауне во время спарринга с Джои Давейко. Этот инцидент многие назвали одной из главных причин поражения британца 1 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали Энтони Джошуа явным фаворитом поединка-реванша против Энди Руиса.

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