Джошуа резко высказался из-за ситуации вокруг боя с Усиком: спортивные итоги 25 декабря

Британец Энтони Джошуа отметился резким заявлением из-за боя с Александром Усиком, а в России арестовали скандального бойца ММА.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 25 декабря.
Кроме того, жена вратаря "Шахтера" Андрея Пятова похвасталась ярким фото. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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