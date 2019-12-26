Главная Новости
26 декабря • обновлено в 09:27
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Джошуа резко высказался из-за ситуации вокруг боя с Усиком: спортивные итоги 25 декабря

576
Читать материал на украинском

Британец Энтони Джошуа отметился резким заявлением из-за боя с Александром Усиком, а в России арестовали скандального бойца ММА.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 25 декабря.

Кроме того, жена вратаря "Шахтера" Андрея Пятова похвасталась ярким фото. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Ненавижу из-за политики": Джошуа возмутился из-за боя с Усиком

В России посадили в тюрьму известного бойца MMA

Жена Пятова похвасталась соблазнительными фото с отдыха

Футболист сборной Украины будет отмечать Новый год в Донецке

Скандал дня: Свитолиной пригрозили отстранением от Олимпиады-2020

"Просто оштрафуют": Хабиб призвал россиян к провокациям на Олимпиаде

Знаменитая украинская спортсменка снялась для эротического календаря

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Усик - Джошуа" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Усик - Джошуа MMA Олимпиада-2020
Персоны
Элина Свитолина Энтони Джошуа Александр Усик
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги