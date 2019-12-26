Джошуа резко высказался из-за ситуации вокруг боя с Усиком: спортивные итоги 25 декабря

Британец Энтони Джошуа отметился резким заявлением из-за боя с Александром Усиком, а в России арестовали скандального бойца ММА.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 25 декабря.

Кроме того, жена вратаря "Шахтера" Андрея Пятова похвасталась ярким фото. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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