Джошуа рассказал, за что благодарен Владимиру Кличко

Британский экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о том, что пользуется советами Владимира Кличко и поведал, как они помогают ему.

Энтони Джошуа и Владимир Кличко

"Кличко о многом мне рассказывает. Я получил от него столько информации! Теперь я понял, почему он так долго был на вершине дивизиона. Он гораздо более дисциплинирован, если сравнивать со мной. И он намного более дипломатичен", – цитирует Джошуа Boxingscene.

Британец сообщил, что Кличко давал ему советы по поводу диеты и тренировок.

"Сейчас ведь многие говорят, что я выгляжу иначе: подсушен, визуально легче. Думаю, это также по этой причине. Я многие его советы применил на практике", – заявил Энтони Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря в Саудовской Аравии Джошуа проведет реванш с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO мексиканцем Энди Руисом. Первый бой в июне этого года британец проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.

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