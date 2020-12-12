Джошуа нокаутом победил Пулева в чемпионском бою

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) победил болгарина Кубрата Пулева (28-1, 14 KO) и защитил титулы IBO, WBO, WBA Super и IBF в супертяжелом весе

Главный поединок на вечере бокса в Лондоне прошел на SSE Arena и завершился в 9-м раунде тяжелым нокаутом.

OBOZREVATEL вел онлайн поединка Джошуа – Пулев.

Бой начался с разведки. Оба боксера первые три минуты просто "танцевали" в центре ринга, практически не атакуя, лишь несколько раз обменявшись джебами.

Джошуа атаковал Пулева

Позиционная битва продолжилась до 100-й секунды второго раунда, когда британский боксер взорвался серией боковых ударов. Пулев атаковал редко, большую часть времени проводя в защите. После гонга об окончании трехминутки, спортсмены едва не продолжили выяснять отношения в перерыве – рефери растолкал боксеров по углам.

Пулев редко бил

Энтони выглядел более скоростным, легко избегая выпадов претендента. На 3-й минуте Джошуа устроил настоящий шквал атак, просто избивая Пулева. Болгарин пытался убежать, но сделать это ему не удалось. Пушечные удары британского чемпиона просто уничтожали Кубрата и судья успел ему дважды отсчитать нокдаун.

4-я трехминутка началась совершенно спокойно. Бой вновь вернулся в тактическое русло, Пулев пытался клинчевать, и даже провел несколько вялых атак.

После экватора поединок постепенно стал выравниваться. Уже Джошуа приходилось убегать от "бомб" болгарского спортсмена.

В 7-м раунде Джошуа попытался повторить свою убойную серию боковых, но все удары пришлись в блок Пулева. Боксеры раз за разом джебами пытались пробить защиту друг друга.

Боксеры джебами пытались пробить защиту друг друга.

Девятый отрезок начался без обострения. Супертяжеловесы "фехтовали" джебами, изредка переходя в клинчи. За минуту до конца Энтони 4 раза подряд бил апперкотом болгарина, но тот и не думал падать. Развязка наступила за несколько секунд до 10 раунда, когда мощнейший боковой удар Энтони вырубил оппонента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем последнем бою в декабре 2019 года 31-летний британец победил по очкам в реванше Энди Руиса и вернул себе все чемпионские пояса.