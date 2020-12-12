Джошуа – Пулев: стало известно, чем закончится бой по версии букмекеров

Перед поединком между чемпионом мира по версиями WBA, WBO, IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и болгарским супертяжем Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО) букмекерские конторы опубликовали расширенные коэффициенты.

Согласно котировкам, самым вероятным итогом боя станет досрочная победа Джошуа. На то, что британский боксер выиграет путем нокаута, технического нокаута или из-за дисквалификации соперника, можно поставить с коэффициентом 1,36.

Обратная ситуация оценивается показателем 8,50. Победа решением судей маловероятна обоих случаях.

Расширенные котировки на бой Джошуа – Пулев Willim Hill

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча между знаменитыми супертяжеловесами состоится в ночь на 13 декабря в Лондоне на О2 Арене. Уже стало известно, где можно будет посмотреть трансляцию встречи. Кроме того, накануне прошла церемония взвешивания, на которой соперники устроили скандал, едва не переросший в драку.