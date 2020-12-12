Джошуа – Пулев. Прогноз на бой

12 декабря состоится бой Джошуа – Пулев. Энтони предстоит защита титулов чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. По прогнозам аналитиков Parimatch, проблем у чемпиона возникнуть не должно, ему дают 83% на победу.

Впрочем, не стоит забывать поражение Энди Руису. И пусть Джошуа вернул свои пояса, но утратил статус непобежденного боксера. К слову, на счету Кубрата Пулева также всего одно поражение. В 2014-м году он уступил Владимиру Кличко.

Ожидается, что если Энтони выиграет, то его следующим соперником станет Александр Усик. Правда, планы у британца другие. Он хочет попытаться стать абсолютным чемпионом, а для этого нужно встретиться с Тайсоном Фьюри, который владеет титулом по версии WBC. Джошуа уже заявил, что считает это важнее, чем статус обязательного претендента у Усика.

Что же касается самого боя, то это может быть последним шансом для Пулева стать чемпионом, чего ни одному боксеру из Болгарии в тяжелой весовой категории не удавалось. Ему уже 39 лет (Джошуа – 31) и, если он проиграет, больше такой возможности может и не появиться.

У Пулева отличный джеб, он хорошо двигается, но при этом болгарин весьма однообразен. К тому же он проигрывает Джошуа в скорости, Кубрату комфортней действовать в среднем темпе. Если он навяжет Джошуа свои правила, то Энтони придется непросто. Вот только это будет уже очень идеальное развитие событий для Пулева.

Британец отлично бьет с двух рук, а так как Кубрат иногда позволяет себе открыться, это может стать для Джошуа путем к победе. Впрочем, сам он не может похвастаться надежным блоком, а если вспомнить, как он плыл после пропущенных ударов от Руиса, то это может стать проблемой.

Скорее всего, первые раунды пройдут без явного преимущества кого-либо из боксеров. Поначалу Джошуа и Пулев попробуют присмотреться и пристреляться. А вот во второй половине боя Кубрат явно устанет и сможет рассчитывать максимум на то, чтобы не проиграть нокаутом.