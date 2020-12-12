Джошуа – Пулев: онлайн-трансляция чемпионского боя

Британский чемпион Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) в субботу, 12 декабря, проведет защиту титулов в бою с болгарским претендентом Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО).

Поединок состоится на лондонской O2 Arena. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Джошуа – Пулев. Ориентировочное начало – в 23:45 по киевскому времени.

ПРОМО БОЯ ДЖОШУА – ПУЛЕВ

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДЖОШУА – ПУЛЕВ

Поединок можно будет увидеть в прямой трансляции на британском телеканале Sky Sports.

Также показ боя организовывает российский видеосервис Amediateka.

ПРОГНОЗ НА ДЖОШУА – ПУЛЕВ

Явным фаворитом противостояния считается британский чемпион. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,12.

Ничья оценивает котировкой 29,00. А показатели на успех Пулева достигают уровня 7,00.

ГОНОРАРЫ ДЖОШУА – ПУЛЕВ

Энтони получит за поединок гарантированные 10 миллионов фунтов (11 миллионов евро). Кроме того, британца ждут отчисления от трансляции боя. Общий гонорар Джошуа может достичь 50 млн евро.

В свою очередь Кубрат Пулев получит минимум 3,3 миллиона в европейской валюте.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Энтони Джошуа, чемпион по версиям WBO, WBA и IBF:

– По мне попадали сильнейшие, но я продолжаю выступать на топовом уровне. Маленькое поражение от Руиса не изменило меня. Каждый боксер тяжело тренируется, но нас определяет характер. Я чувствую, что я – сильная личность. Что касается поединка против Пулева, то я конечно, попаду под его удар, но он – тоже. Я думаю, что останется последний выживший.

Кубрат Пулев, претендент:

– Я могу сказать фанатам, что я снова разоблачу джошуа и докажу, что они боготворят не того парня. Я разоблачу его во второй раз. Он обещал меня раскрутить? Наверное он узнал о таком от Энди Руиса, потому что именно это и случилось с ним. Посмотрим, что произойдет.

ВЗВЕШИВАНИЕ ПЕРЕД БОЕМ

Джошуа оказался на 900 грамм тяжелее оппонента. Весы под Энтони показали 108,8 кг, а под Пулевым – 107,9 кг.

При этом боксеры едва не подрались во время дуэли взглядов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кубрат Пулев пообещал победить Энтони Джошуа и лишить того боя с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.