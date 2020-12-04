Джошуа – Пулев: назван фаворит чемпионского боя

Александр Чеканов Бокс 11:28, 4.12.2020

Британский суперчемпион Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) считается явным фаворитом поединка против болгарского претендента Кубрата Пулева (28-1, 14 КО).

Бой пройдет 12 декабря в Лондоне на стадионе O2 Arena. OBOZREVATEL планирует провести онлайн-трансляцию боя Джошуа – Пулев. Ориентировочное начало – в 23:45 по киевскому времени.

Аналитики практически не сомневаются, что британский боксер легко защитит чемпионские пояса по версии Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Ставки на победу Джошуа принимаются с коэффициентом 1,10. Ничья оценивается котировкой 29,00. А показатели на успех 39-летнего Пулева достигают уровня 7,00. При этом эксперты уверены, что бой завершится досрочной победой одного из боксеров. На соответствующее событие предлагается коэффициент 1,28.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Александр Усик поставил ультиматум Энтони Джошуа и потребовал от него провести чемпионский бой.

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