Главная Новости
8 декабря • обновлено в 12:57
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Джошуа прокомментировал бой с Руисом, вспомнив Кличко

2.2т
Читать материал на украинском

Британский боксер Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) комментируя победу над мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО) в бою-реванше, отметил заслуги Владимира Кличко.

"Сегодня я хотел показать его величество бокс, то, что я люблю в этом виде спорта: ударь, но не дай ударить себя. Я не идеальный, но стараюсь. Я уважаю Руиса, как человека, который побил меня в Нью-Йорке. Я тяжело готовился к реваншу. Но эта победа все равно на втором месте по важности. Бой с Владимиром Кличко значит больше для меня. Я очень многому научился тогда. Я очень уважаю Владимира, он дает мне ценные советы. Тот бой с Владимиром сделал сегодняшний бой. Поэтому поединок с Кличко для меня номер один", – заявил Джошуа.

Новости
Джошуа - Руис: лучшие моменты боя-реванша

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок в аравийском Эр-Рияде прошел все 12 раундов и завершился уверенной победой британского боксера по очкам.

В андеркарте этой битвы россиянин Александр Поветкин сенсационно избежал поражения, сведя бой с Майклом Хантером вничью.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Джошуа – Руис: реванш" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Джошуа – Руис: реванш
Персоны
Энтони Джошуа Энди Руис-младший
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
1
Смешно
5
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
бегал весь бой как су-чка Усик этого убогого забьет
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги