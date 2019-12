Джошуа прокомментировал бой с Руисом, вспомнив Кличко

Британский боксер Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) комментируя победу над мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО) в бою-реванше, отметил заслуги Владимира Кличко.

"Сегодня я хотел показать его величество бокс, то, что я люблю в этом виде спорта: ударь, но не дай ударить себя. Я не идеальный, но стараюсь. Я уважаю Руиса, как человека, который побил меня в Нью-Йорке. Я тяжело готовился к реваншу. Но эта победа все равно на втором месте по важности. Бой с Владимиром Кличко значит больше для меня. Я очень многому научился тогда. Я очень уважаю Владимира, он дает мне ценные советы. Тот бой с Владимиром сделал сегодняшний бой. Поэтому поединок с Кличко для меня номер один", – заявил Джошуа.

